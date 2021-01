Der deutsche Leitindex präsentierte sich am Montag etwas fester.

Der DAX war tiefer in die neue Handelswoche gestartet, konnte dann aber wieder über den Freitagsschlusskurs steigen. Am Abend wies er schließlich ein Plus von 0,44 Prozent auf 13.848,35 Punkte aus. Daneben war der TecDAX ins Plus gedreht, nachdem er zum Start noch einen kleinen Verlust ausgewiesen hatte. In den Feierabend ging er dann 30 Prozent fester bei 3.272,16 Indexeinheiten.

Die Corona-Pandemie hielt Anleger auch heute wieder in Atem. Bund und Länder beraten am Dienstag über weitere Corona-Beschränkungen. Eine Verlängerung und Verschärfung des Lockdowns in Deutschland wird dabei immer wahrscheinlicher. Vor diesem Hintergrund hielten sich die Anleger zurück.

Am Mittwoch steht in den USA außerdem ein Machtwechsel an, wenn der designierte US-Präsident Joe Biden seinen Vorgänger Donald Trump ablöst.

