Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 23,86 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Intel-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 23,86 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Intel-Aktie ging bis auf 23,75 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,86 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.172.209 Intel-Aktien.

Am 19.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,54 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Intel-Aktie damit 13,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,67 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Intel-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,380 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,038 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 21,83 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Intel am 24.07.2025 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,67 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,38 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12,86 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 12,83 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Intel-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,134 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

