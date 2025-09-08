DAX23.719 -0,4%ESt505.368 +0,1%Top 10 Crypto15,56 -1,5%Dow45.637 +0,3%Nas21.787 -0,1%Bitcoin95.081 -0,2%Euro1,1717 -0,4%Öl67,13 +1,3%Gold3.639 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y DEUTZ 630500 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- US-Börsen volatil -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral -- Apple vor Keynote -- CaliberCos, DHL, VW, Bayer, Rheinmetall, Microsoft, DEUTZ, BMW, Palantir im Fokus
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Novo Nordisk-Aktie verliert: Trotz jüngster Erholung - Analyst sieht Wachstumsprobleme bei Novo Nordisk Novo Nordisk-Aktie verliert: Trotz jüngster Erholung - Analyst sieht Wachstumsprobleme bei Novo Nordisk
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
So entwickelt sich Intel

Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Intel am Nachmittag auf rotes Terrain

09.09.25 16:09 Uhr
Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Intel am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Intel gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Intel-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 24,42 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intel Corp.
20,96 EUR 0,13 EUR 0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Intel-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 24,42 USD. Die Intel-Aktie gab in der Spitze bis auf 24,41 USD nach. Bei 24,49 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.154.241 Intel-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,54 USD. Dieser Kurs wurde am 19.02.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 17,67 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,66 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,380 USD an Intel-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,038 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 21,83 USD für die Intel-Aktie aus.

Am 24.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,67 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Intel ein EPS von -0,38 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Intel in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,86 Mrd. USD im Vergleich zu 12,83 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Intel ein EPS in Höhe von 0,134 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Intel-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intel-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Wie Experten die Intel-Aktie im August einstuften

NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel Verlust hätte ein Intel-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

In eigener Sache

Übrigens: Intel und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Intel

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Intel

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Intel Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Intel Corp.

DatumRatingAnalyst
25.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
20.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Intel NeutralUBS AG
12.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
25.07.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.10.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
01.08.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
29.04.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
15.02.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
27.01.2022Intel OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
20.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Intel NeutralUBS AG
12.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
25.07.2025Intel NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
25.07.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.04.2025Intel VerkaufenDZ BANK
15.04.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.02.2025Intel VerkaufenDZ BANK
31.01.2025Intel SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Intel Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen