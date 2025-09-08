Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Intel am Nachmittag auf rotes Terrain

So entwickelt sich Intel

Die Aktie von Intel gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Intel-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 24,42 USD nach.

Die Intel-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 24,42 USD. Die Intel-Aktie gab in der Spitze bis auf 24,41 USD nach. Bei 24,49 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.154.241 Intel-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,54 USD. Dieser Kurs wurde am 19.02.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 17,67 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,66 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,380 USD an Intel-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,038 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 21,83 USD für die Intel-Aktie aus.

Am 24.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,67 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Intel ein EPS von -0,38 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Intel in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,86 Mrd. USD im Vergleich zu 12,83 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Intel ein EPS in Höhe von 0,134 USD in den Büchern stehen haben wird.

