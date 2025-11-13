DAX24.222 -0,7%Est505.788 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,00 +2,8%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.581 +1,1%Euro1,1619 +0,2%Öl63,07 +0,6%Gold4.230 +0,8%
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX gibt nach -- Siemens erneut mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Alphabet-Aktie tiefer: Idealo mit Milliardenforderung von Google - EU leitet erneutes Verfahren ein
Big Call Scan: Schneider Electric, RWE, Krones und Hannover Rück.
Profil
K+S im Blick

13.11.25 12:04 Uhr
K+S Aktie News: K+S zieht am Donnerstagmittag an

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von K+S. Im XETRA-Handel gewannen die K+S-Papiere zuletzt 2,7 Prozent.

Um 11:48 Uhr wies die K+S-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 11,90 EUR nach oben. Die K+S-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,15 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,67 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 490.516 K+S-Aktien.

Bei 17,07 EUR erreichte der Titel am 20.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 30,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 30.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,29 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

K+S-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,133 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 12,10 EUR.

Am 12.08.2025 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -9,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 871,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 873,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte K+S am 13.03.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.03.2027.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -3,332 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.

Redaktion finanzen.net

