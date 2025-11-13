K+S Aktie News: K+S zieht am Donnerstagmittag an

K+S im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von K+S. Im XETRA-Handel gewannen die K+S-Papiere zuletzt 2,7 Prozent.

Um 11:48 Uhr wies die K+S-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 11,90 EUR nach oben. Die K+S-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,15 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,67 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 490.516 K+S-Aktien.

Bei 17,07 EUR erreichte der Titel am 20.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 30,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 30.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,29 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

K+S-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,133 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 12,10 EUR.

Am 12.08.2025 legte K+S die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -9,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 871,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 873,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte K+S am 13.03.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.03.2027.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -3,332 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.

