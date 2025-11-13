K+S Aktie News: K+S am Nachmittag im Aufwind

So bewegt sich K+S

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von K+S. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 11,85 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 11,85 EUR zu. Bei 12,15 EUR markierte die K+S-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 11,67 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 752.350 K+S-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.06.2025 auf bis zu 17,07 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 30.12.2024 Kursverluste bis auf 10,29 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 15,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für K+S-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,133 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 12,10 EUR für die K+S-Aktie.

Am 12.08.2025 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -9,68 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,03 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,30 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 871,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 873,80 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 13.03.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.03.2027 erwartet.

2025 dürfte K+S einen Verlust von -3,332 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

