K+S Aktie News: K+S am Nachmittag im Aufwind

13.11.25 16:08 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von K+S. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 11,85 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
K+S AG
11,82 EUR 0,32 EUR 2,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 11,85 EUR zu. Bei 12,15 EUR markierte die K+S-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 11,67 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 752.350 K+S-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.06.2025 auf bis zu 17,07 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 30.12.2024 Kursverluste bis auf 10,29 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 15,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für K+S-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,133 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 12,10 EUR für die K+S-Aktie.

Am 12.08.2025 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -9,68 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,03 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,30 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 871,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 873,80 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 13.03.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.03.2027 erwartet.

2025 dürfte K+S einen Verlust von -3,332 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

Nachrichten zu K+S AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu K+S AG

DatumRatingAnalyst
12.11.2025K+S HaltenDZ BANK
12.11.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.2025K+S BuyDeutsche Bank AG
12.11.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.11.2025K+S BuyDeutsche Bank AG
11.11.2025K+S BuyWarburg Research
10.09.2025K+S BuyWarburg Research
12.08.2025K+S BuyWarburg Research
15.07.2025K+S BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
12.11.2025K+S HaltenDZ BANK
12.11.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.11.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.11.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.2025K+S UnderperformJefferies & Company Inc.
14.10.2025K+S SellDeutsche Bank AG
15.09.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.08.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

