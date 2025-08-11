DAX24.025 -0,2%ESt505.336 +0,1%Top 10 Crypto16,81 +2,5%Dow44.425 +1,0%Nas21.631 +1,2%Bitcoin102.605 +0,3%Euro1,1677 +0,5%Öl66,12 -0,9%Gold3.348 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 HENSOLDT HAG000 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und China verlängern Zollpause: DAX beendet Handel leicht im Minus -- Hannover Rück verdient mehr als erwartet -- Lilium, NVIDIA, Canopy, DroneShield, Rüstungswerte, Commerzbank im Fokus
Top News
DAX-Schwergewicht SAP-Aktie weiter kräftig unter Druck DAX-Schwergewicht SAP-Aktie weiter kräftig unter Druck
Lilium-Aktie explodiert: Kaufinteressent für insolventen Flug-Taxi-Konzern gefunden? Lilium-Aktie explodiert: Kaufinteressent für insolventen Flug-Taxi-Konzern gefunden?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

K+S zeigt gemischte Bilanz in schwierigem Marktumfeld

12.08.25 18:42 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
K+S AG
12,68 EUR -0,24 EUR -1,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Düngemittelhersteller K+S hat seine Quartalsergebnisse vorgelegt und dabei die Herausforderungen eines volatilen Marktumfelds deutlich gemacht. Die Zahlen offenbaren sowohl positive als auch belastende Entwicklungen, die das operative Geschäft prägen.

Mit einem Quartalsumsatz von 871 Mio. Euro verfehlte K+S die Analystenschätzungen von 899 Mio. Euro deutlich. Bemerkenswert ist dabei der Kontrast zwischen Preis- und Mengenentwicklung: Während die Verkaufspreise im Europageschäft auf 336 Euro je Tonne stiegen - ein Plus von über 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr - konnte dies den Rückgang der Absatzmengen nicht ausgleichen.

Die verkaufte Menge sank auf 1,74 Mio. Tonnen, was primär auf geplante Wartungsarbeiten im kanadischen Werk Bethune zurückzuführen ist. Diese strategisch notwendigen Maßnahmen reduzierten die Produktionskapazität temporär, während gleichzeitig logistische Engpässe das Geschäft zusätzlich belasteten.

Das operative Ergebnis (EBITDA) ging um 14,5 Prozent auf 109,7 Mio. Euro zurück. Besonders belastend wirkten sich dabei Anpassungen bergbaulicher Rückstellungen [...]

Den vollständigen Artikel lesen sie bei Aktien-Global: zum Artikel.

Nachrichten zu K+S AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu K+S AG

DatumRatingAnalyst
12:16K+S BuyWarburg Research
12:11K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
10:26K+S UnderperformJefferies & Company Inc.
30.07.2025K+S HaltenDZ BANK
30.07.2025K+S SellDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12:16K+S BuyWarburg Research
15.07.2025K+S BuyWarburg Research
26.06.2025K+S BuyWarburg Research
17.06.2025K+S BuyWarburg Research
15.05.2025K+S BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
12:11K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025K+S HaltenDZ BANK
15.07.2025K+S HaltenDZ BANK
15.07.2025K+S HaltenDZ BANK
10.06.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10:26K+S UnderperformJefferies & Company Inc.
30.07.2025K+S SellDeutsche Bank AG
29.07.2025K+S SellUBS AG
29.07.2025K+S UnderperformJefferies & Company Inc.
15.07.2025K+S ReduceBaader Bank

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für K+S AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen