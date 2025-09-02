LANXESS Aktie News: LANXESS tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von LANXESS gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die LANXESS-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 23,22 EUR ab.

Um 11:48 Uhr ging es für die LANXESS-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 23,22 EUR. Der Kurs der LANXESS-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 23,08 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,46 EUR. Von der LANXESS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 44.588 Stück gehandelt.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 33,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,12 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 20,42 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der LANXESS-Aktie.

Nach 0,100 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,210 EUR je LANXESS-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die LANXESS-Aktie bei 24,07 EUR.

Am 14.08.2025 hat LANXESS die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,52 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,63 Prozent auf 1,47 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,68 Mrd. EUR gelegen.

Die LANXESS-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von LANXESS rechnen Experten am 05.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass LANXESS im Jahr 2025 1,01 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

August 2025: Analysten sehen Potenzial bei LANXESS-Aktie

MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LANXESS von vor 3 Jahren angefallen