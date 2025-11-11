LANXESS Aktie News: LANXESS gibt am Nachmittag ab

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von LANXESS. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 17,00 EUR.

Das Papier von LANXESS gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 17,00 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die LANXESS-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 16,78 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 283.414 LANXESS-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 33,93 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die LANXESS-Aktie damit 49,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 16,74 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten LANXESS-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,097 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 18,93 EUR für die LANXESS-Aktie.

LANXESS ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,89 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,01 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,34 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,60 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

LANXESS dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 19.03.2026 präsentieren. LANXESS dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.03.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je LANXESS-Aktie in Höhe von 0,447 EUR im Jahr 2025 aus.

