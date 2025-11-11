DAX24.073 +0,5%Est505.718 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,98 -4,7%Nas23.345 -0,8%Bitcoin89.227 -2,6%Euro1,1597 +0,3%Öl64,94 +1,4%Gold4.112 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 Plug Power A1JA81 Palantir A2QA4J Amazon 906866 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: Dow im Plus -- DAX fester -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Porsche, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Top News
Plug Power-Aktie schwächer: Verluste eingedämmt bei etwas höherem Umsatz Plug Power-Aktie schwächer: Verluste eingedämmt bei etwas höherem Umsatz
Alphabet-Aktie leichter: Google investiert Milliardenbetrag in Deutschland Alphabet-Aktie leichter: Google investiert Milliardenbetrag in Deutschland
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!
Aktienentwicklung

LANXESS Aktie News: LANXESS gibt am Nachmittag ab

11.11.25 16:08 Uhr
LANXESS Aktie News: LANXESS gibt am Nachmittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von LANXESS. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 17,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
16,97 EUR -0,61 EUR -3,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von LANXESS gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 17,00 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die LANXESS-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 16,78 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 283.414 LANXESS-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 33,93 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die LANXESS-Aktie damit 49,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 16,74 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten LANXESS-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,097 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 18,93 EUR für die LANXESS-Aktie.

LANXESS ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,89 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,01 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,34 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,60 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

LANXESS dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 19.03.2026 präsentieren. LANXESS dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.03.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je LANXESS-Aktie in Höhe von 0,447 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

Hot Stocks heute: Trade der Woche - Siemens ist ein KI-Profiteur - Hebel Long Trade

LANXESS-Aktie fällt auf Mehrjahrestief: Nachfrageschwäche belastet

MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Ausgewählte Hebelprodukte auf LANXESS

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LANXESS

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: LANXESS

Nachrichten zu LANXESS AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu LANXESS AG

DatumRatingAnalyst
13:36LANXESS SellGoldman Sachs Group Inc.
08:01LANXESS HoldJefferies & Company Inc.
10.11.2025LANXESS BuyWarburg Research
07.11.2025LANXESS HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025LANXESS HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
10.11.2025LANXESS BuyWarburg Research
06.11.2025LANXESS BuyWarburg Research
07.10.2025LANXESS BuyWarburg Research
24.09.2025LANXESS BuyWarburg Research
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:01LANXESS HoldJefferies & Company Inc.
07.11.2025LANXESS HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025LANXESS HaltenDZ BANK
06.11.2025LANXESS NeutralUBS AG
22.10.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13:36LANXESS SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
08.10.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für LANXESS AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen