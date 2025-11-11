LANXESS Aktie News: LANXESS am Dienstagvormittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von LANXESS. Zuletzt fiel die LANXESS-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 17,09 EUR ab.

Um 09:07 Uhr fiel die LANXESS-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 17,09 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die LANXESS-Aktie bisher bei 17,03 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 17,20 EUR. Der Tagesumsatz der LANXESS-Aktie belief sich zuletzt auf 66.778 Aktien.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR. Gewinne von 98,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 16,74 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2025). Mit einem Kursverlust von 2,05 Prozent würde die LANXESS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,097 EUR, nach 0,100 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 20,07 EUR je LANXESS-Aktie an.

Am 06.11.2025 hat LANXESS die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,89 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei LANXESS ein EPS von 0,01 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,27 Prozent auf 1,34 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,60 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

LANXESS dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 19.03.2026 präsentieren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte LANXESS möglicherweise am 17.03.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass LANXESS ein EPS in Höhe von 0,447 EUR in den Büchern stehen haben wird.

