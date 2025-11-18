LANXESS Aktie News: LANXESS am Vormittag verlustreich

Notierung im Blick

Die Aktie von LANXESS gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der LANXESS-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 16,30 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für die LANXESS-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 16,30 EUR. In der Spitze fiel die LANXESS-Aktie bis auf 16,07 EUR. Bei 16,15 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten LANXESS-Aktien beläuft sich auf 61.305 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 33,93 EUR. Derzeit notiert die LANXESS-Aktie damit 51,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 16,07 EUR am 18.11.2025. Mit Abgaben von 1,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,094 EUR, nach 0,100 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 17,94 EUR je LANXESS-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte LANXESS am 06.11.2025 vor. LANXESS vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,89 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,60 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,34 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 19.03.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 17.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem LANXESS-Gewinn in Höhe von 0,385 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

