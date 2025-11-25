LANXESS Aktie News: LANXESS gibt am Vormittag ab
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von LANXESS. Die Aktionäre schickten das Papier von LANXESS nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 16,70 EUR.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von LANXESS gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 16,70 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die LANXESS-Aktie bis auf 16,70 EUR. Mit einem Wert von 16,73 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der LANXESS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.771 Stück gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 103,17 Prozent hinzugewinnen. Bei 15,65 EUR fiel das Papier am 19.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für LANXESS-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,094 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der LANXESS-Aktie wird bei 17,19 EUR angegeben.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte LANXESS am 06.11.2025. LANXESS vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,89 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 1,34 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,60 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Am 19.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 17.03.2027 dürfte LANXESS die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,386 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie
MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LANXESS von vor 3 Jahren bedeutet
LANXESS-Aktie etwas tiefer: Stratmann für weitere Amtszeit als Finanzvorstand bestellt
MDAX-Papier LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Ausgewählte Hebelprodukte auf LANXESS
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LANXESS
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: LANXESS
Nachrichten zu LANXESS AG
Analysen zu LANXESS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.11.2025
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.2025
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.2025
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|11.11.2025
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.2025
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|06.11.2025
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|07.10.2025
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|24.09.2025
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|18.08.2025
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2025
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.2025
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.2025
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|06.11.2025
|LANXESS Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.11.2025
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2025
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|11.11.2025
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.2025
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für LANXESS AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen