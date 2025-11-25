DAX23.239 ±0,0%Est505.534 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,84 -4,9%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.233 -1,8%Euro1,1531 ±0,0%Öl62,84 -0,8%Gold4.126 -0,3%
Heute im Fokus
DAX zurückhaltend -- Asiens Börsen fest -- Fluence Energy enttäuscht -- Google erweitert wohl TPU-Strategie - Meta erwägt Milliardeninvestition -- Xiaomi, Palantir, Gold, Amazon, Tesla im Fokus
Top News
Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im dritten Quartal 2025 zu den Top 10
SMR-Spezialist NuScale-Aktie: Neue Investmentchance nach KI-Platzhirsch NVIDIA?
Blick auf LANXESS-Kurs

LANXESS Aktie News: LANXESS gibt am Vormittag ab

25.11.25 09:24 Uhr
LANXESS Aktie News: LANXESS gibt am Vormittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von LANXESS. Die Aktionäre schickten das Papier von LANXESS nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 16,70 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
16,51 EUR -0,29 EUR -1,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von LANXESS gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 16,70 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die LANXESS-Aktie bis auf 16,70 EUR. Mit einem Wert von 16,73 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der LANXESS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.771 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 103,17 Prozent hinzugewinnen. Bei 15,65 EUR fiel das Papier am 19.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für LANXESS-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,094 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der LANXESS-Aktie wird bei 17,19 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte LANXESS am 06.11.2025. LANXESS vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,89 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 1,34 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,60 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 19.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 17.03.2027 dürfte LANXESS die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,386 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

Nachrichten zu LANXESS AG

DatumMeistgelesen
mehr Analysen