LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittag in Grün
Die Aktie von LANXESS zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die LANXESS-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 16,65 EUR.
Werte in diesem Artikel
Im XETRA-Handel gewannen die LANXESS-Papiere um 11:48 Uhr 1,8 Prozent. In der Spitze legte die LANXESS-Aktie bis auf 16,97 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 16,46 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 146.204 LANXESS-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 103,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,65 EUR. Dieser Wert wurde am 19.11.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die LANXESS-Aktie 6,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2024 0,100 EUR an LANXESS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,094 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 17,19 EUR aus.
LANXESS veröffentlichte am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,89 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,01 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,34 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,60 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 19.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 17.03.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,385 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Analysen zu LANXESS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.11.2025
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.2025
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.2025
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|11.11.2025
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.2025
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|06.11.2025
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|07.10.2025
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|24.09.2025
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|18.08.2025
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2025
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.2025
|LANXESS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.2025
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|06.11.2025
|LANXESS Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.11.2025
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2025
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|11.11.2025
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.2025
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
