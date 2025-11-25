LANXESS Aktie News: LANXESS am Nachmittag gesucht

DAX23.459 +1,0%Est505.572 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 -4,6%Nas22.835 -0,2%Bitcoin75.330 -1,7%Euro1,1562 +0,3%Öl62,03 -2,1%Gold4.139 ±0,0%
LANXESS im Fokus

25.11.25 16:09 Uhr
Die Aktie von LANXESS gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die LANXESS-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 17,14 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
16,49 EUR -0,31 EUR -1,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die LANXESS-Papiere um 15:53 Uhr 2,4 Prozent. Bei 17,21 EUR erreichte die LANXESS-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 16,73 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der LANXESS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 358.080 Stück gehandelt.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 33,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die LANXESS-Aktie 97,96 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,65 EUR am 19.11.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 8,69 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,094 EUR. Im Vorjahr erhielten LANXESS-Aktionäre 0,100 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 17,19 EUR je LANXESS-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte LANXESS am 06.11.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,89 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,01 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,27 Prozent auf 1,34 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,60 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.03.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von LANXESS rechnen Experten am 17.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem LANXESS-Gewinn in Höhe von 0,386 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

Analysen zu LANXESS AG

DatumRatingAnalyst
20.11.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.11.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.2025LANXESS UnderweightBarclays Capital
11.11.2025LANXESS SellGoldman Sachs Group Inc.
11.11.2025LANXESS HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10.11.2025LANXESS BuyWarburg Research
06.11.2025LANXESS BuyWarburg Research
07.10.2025LANXESS BuyWarburg Research
24.09.2025LANXESS BuyWarburg Research
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
17.11.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.2025LANXESS HoldJefferies & Company Inc.
07.11.2025LANXESS HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025LANXESS HaltenDZ BANK
06.11.2025LANXESS NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.11.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025LANXESS UnderweightBarclays Capital
11.11.2025LANXESS SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.

