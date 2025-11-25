LANXESS Aktie News: LANXESS am Nachmittag gesucht

LANXESS im Fokus

Die Aktie von LANXESS gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die LANXESS-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 17,14 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die LANXESS-Papiere um 15:53 Uhr 2,4 Prozent. Bei 17,21 EUR erreichte die LANXESS-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 16,73 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der LANXESS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 358.080 Stück gehandelt.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 33,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die LANXESS-Aktie 97,96 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,65 EUR am 19.11.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die LANXESS-Aktie derzeit noch 8,69 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,094 EUR. Im Vorjahr erhielten LANXESS-Aktionäre 0,100 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 17,19 EUR je LANXESS-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte LANXESS am 06.11.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,89 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,01 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,27 Prozent auf 1,34 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,60 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.03.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von LANXESS rechnen Experten am 17.03.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem LANXESS-Gewinn in Höhe von 0,386 EUR je Aktie aus.

