LANXESS Aktie News: LANXESS legt am Vormittag zu

24.11.25 09:25 Uhr
LANXESS Aktie News: LANXESS legt am Vormittag zu

Die Aktie von LANXESS zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die LANXESS-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 16,59 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
16,33 EUR 0,15 EUR 0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von LANXESS nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,5 Prozent auf 16,59 EUR. Bei 16,69 EUR markierte die LANXESS-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 16,46 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 24.522 LANXESS-Aktien umgesetzt.

Bei 33,93 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 104,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der LANXESS-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,65 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der LANXESS-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,094 EUR. Im Vorjahr erhielten LANXESS-Aktionäre 0,100 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 17,19 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte LANXESS am 06.11.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,89 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,34 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,60 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 19.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 17.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von LANXESS.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,385 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur LANXESS-Aktie

Nachrichten zu LANXESS AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu LANXESS AG

DatumRatingAnalyst
20.11.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.11.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.2025LANXESS UnderweightBarclays Capital
11.11.2025LANXESS SellGoldman Sachs Group Inc.
11.11.2025LANXESS HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10.11.2025LANXESS BuyWarburg Research
06.11.2025LANXESS BuyWarburg Research
07.10.2025LANXESS BuyWarburg Research
24.09.2025LANXESS BuyWarburg Research
18.08.2025LANXESS BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
17.11.2025LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.2025LANXESS HoldJefferies & Company Inc.
07.11.2025LANXESS HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025LANXESS HaltenDZ BANK
06.11.2025LANXESS NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.11.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025LANXESS UnderweightBarclays Capital
11.11.2025LANXESS SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2025LANXESS UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.

