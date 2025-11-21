LANXESS Aktie News: LANXESS am Nachmittag in Rot

Kurs der LANXESS

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von LANXESS. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 16,30 EUR.

Die LANXESS-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 16,30 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die LANXESS-Aktie bisher bei 15,99 EUR. Mit einem Wert von 16,17 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 254.324 LANXESS-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 33,93 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die LANXESS-Aktie 108,16 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 19.11.2025 Kursverluste bis auf 15,65 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,100 EUR an LANXESS-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,094 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 17,19 EUR je LANXESS-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte LANXESS am 06.11.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,89 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei LANXESS ein EPS von 0,01 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,27 Prozent auf 1,34 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,60 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte LANXESS am 19.03.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der LANXESS-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 17.03.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,385 EUR je Aktie belaufen.

