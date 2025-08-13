Lanxess schließt Werke - 50 Millionen Euro sollen gespart werden
Werte in diesem Artikel
KÖLN (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern LANXESS schließt im schwierigen Wirtschaftsumfeld Betriebe. Die Hexan-Oxidation am Standort Krefeld-Uerdingen sei nun bereits zum Ende des zweiten Quartals 2025 eingestellt worden, teilte das im MDAX notierte Unternehmen am Donnerstag im Zuge der Veröffentlichung von Geschäftszahlen für das zweite Quartal mit. Ursprünglich war der Schritt, der 60 Mitarbeiter betrifft, für 2026 geplant. Zudem solle die Produktion von Aromachemikalien am britischen Standort Widnes (rund 70 Mitarbeiter) 2026 eingestellt sowie die Brom-Produktion US-Standort El Dorado effizienter gestaltet werden. Alle Maßnahmen sollen ab Ende 2027 zu dauerhaften jährlichen Einsparungen von 50 Millionen Euro führen, wie es weiter hieß. 2025 fallen zunächst aber Einmalkosten von rund 25 Millionen Euro an, die im zweiten Quartal verbucht wurden./mis/stk
Ausgewählte Hebelprodukte auf LANXESS
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf LANXESS
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu LANXESS AG
Analysen zu LANXESS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:56
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.2025
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.2025
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|02.07.2025
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|01.07.2025
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.07.2025
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|27.06.2025
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.2025
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|30.05.2025
|LANXESS Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.2025
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.07.2025
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|01.07.2025
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.2025
|LANXESS Neutral
|UBS AG
|26.05.2025
|LANXESS Neutral
|UBS AG
|09.05.2025
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:56
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.2025
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.2025
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.2025
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.06.2025
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für LANXESS AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen