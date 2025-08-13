Lanxess schließt Werke - 50 Millionen Euro sollen gespart werden

KÖLN (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern LANXESS schließt im schwierigen Wirtschaftsumfeld Betriebe. Die Hexan-Oxidation am Standort Krefeld-Uerdingen sei nun bereits zum Ende des zweiten Quartals 2025 eingestellt worden, teilte das im MDAX notierte Unternehmen am Donnerstag im Zuge der Veröffentlichung von Geschäftszahlen für das zweite Quartal mit. Ursprünglich war der Schritt, der 60 Mitarbeiter betrifft, für 2026 geplant. Zudem solle die Produktion von Aromachemikalien am britischen Standort Widnes (rund 70 Mitarbeiter) 2026 eingestellt sowie die Brom-Produktion US-Standort El Dorado effizienter gestaltet werden. Alle Maßnahmen sollen ab Ende 2027 zu dauerhaften jährlichen Einsparungen von 50 Millionen Euro führen, wie es weiter hieß. 2025 fallen zunächst aber Einmalkosten von rund 25 Millionen Euro an, die im zweiten Quartal verbucht wurden./mis/stk

