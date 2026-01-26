DAX24.917 +0,1%Est506.010 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,53 +0,8%Nas23.817 +0,9%Bitcoin74.166 ±-0,0%Euro1,1991 -0,4%Öl67,58 -0,2%Gold5.297 +2,2%
Lkw-Bauer Volvo überrascht im Schlussquartal - Auftrieb in Nordamerika erwartet

28.01.26 09:28 Uhr
GÖTEBORG (dpa-AFX) - Die anhaltend maue Nachfrage hat dem Lkw-Bauer Volvo (Volvo AB (B)) auch im Schlussquartal zugesetzt. Trotz Rückgängen bei Umsatz und Gewinn schlossen die Schweden aber besser ab als erwartet. Nach der langen Nachfrageschwäche sieht das Management für 2026 nun Lichtblicke, unter anderem auf dem nordamerikanischen Markt, wie aus der Konzernmitteilung vom Mittwoch hervorgeht. Die Aktie stieg zum Handelsstart um gut 3 Prozent.

Im vierten Quartal brach Volvos Erlös im Vergleich zum Vorjahr um knapp elf Prozent auf 123,8 Milliarden schwedische Kronen (rund 11,7 Mrd Euro) ein, wie der Hersteller in Göteborg mitteilte. Analysten hatten allerdings mit einem noch stärkeren Rückgang gerechnet. Rechnet man Währungseffekte und den Verkauf der Anteile am chinesischen Baumaschinenhersteller SDLG heraus, habe der Umsatz gar stagniert, hieß es vom Konzern weiter.

Auch beim Ergebnis lief es besser als von Branchenkennern gedacht, obwohl Volvos um Sondereffekte bereinigter operativer Gewinn um neun Prozent auf knapp 12,8 Milliarden Kronen abschmolz. Unter dem Strich sank der Gewinn auf gut 9,6 Milliarden Kronen nach rund 10,8 Milliarden Kronen ein Jahr zuvor.

Der bereits im Jahr 2024 begonnene Abwärtstrend auf dem Lkw-Markt habe sich auch im Jahr 2025 weiter fortgesetzt, erklärte Volvo-Chef Martin Lundstedt. Als Resultat habe der Konzern weniger Fahrzeuge und Maschinen absetzen können. Doch inzwischen zeige sich in einigen Märkten eine Stabilisierung, in einigen Fällen habe sich die Lage sogar leicht verbessert.

Im Schlussquartal 2025 lieferte Volvo noch 56.683 Trucks an Kunden aus, drei Prozent weniger als im Jahr zuvor. Deutlichen Rückgängen in Nord- und Südamerika stand ein Plus von 12 Prozent in Europa gegenüber, auch in Asien und Afrika/Ozeanien zogen die Auslieferungen leicht an. Bei den Bussen verzeichnete Volvo dagegen weltweit ein Plus von sieben Prozent./tav/stw/stk

