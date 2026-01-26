DAX 24.933 +0,1%ESt50 5.958 +0,2%MSCI World 4.532 -0,1%Top 10 Crypto 11,40 -0,8%Nas 23.601 +0,4%Bitcoin 74.349 +0,0%Euro 1,1872 -0,1%Öl 65,21 -0,7%Gold 5.091 +1,6%
Marktkap. 60,33 Mrd. EUR

KGV 10,84 Div. Rendite 2,98%
WKN 855689

ISIN SE0000115446

Symbol VOLVF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volvo vor Zahlen für das Schlussquartal 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 schwedischen Kronen belassen. Die deutliche Erholung des Aktienkurses seit Oktober sei gerechtfertigt, da der Lkw-Bauer das zyklische Gewinntief erreichen dürfte, schrieb Michael Aspinall in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings seien die Markterwartungen mit Blick auf das Schlussquartal 2025 schon recht hoch und es gebe kaum Spielraum für optimistischere Prognosen für den US-amerikanischen sowie für den EU-Lkw-Markt oder für den Auftragseingang und die Gewinnmargen der Schweden. Daher dürften die Resultate nur schwerlich zum Kurstreiber werden./rob/mis/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 14:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 14:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volvo (B) Buy

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
350,00 SEK
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
315,60 SEK		 Abst. Kursziel*:
10,90%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
315,60 SEK		 Abst. Kursziel aktuell:
10,90%
Analyst Name:
Michael Aspinall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
316,33 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volvo AB (B)

08:01 Volvo (B) Buy Jefferies & Company Inc.
22.01.26 Volvo (B) Market-Perform Bernstein Research
20.01.26 Volvo (B) Buy UBS AG
14.01.26 Volvo (B) Buy UBS AG
13.01.26 Volvo (B) Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

