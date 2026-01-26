DAX 24.845 -0,2%ESt50 5.990 -0,1%MSCI World 4.559 +0,0%Top 10 Crypto 11,60 +1,4%Nas 23.817 +0,9%Bitcoin 74.416 +0,3%Euro 1,1984 -0,5%Öl 67,22 -0,7%Gold 5.277 +1,9%
Volvo (B) Aktie

Volvo (B)
30,27 EUR +0,67 EUR +2,26 %
STU
27,85 CHF +0,51 CHF +1,88 %
BRX
Marktkap. 60,74 Mrd. EUR

KGV 10,84 Div. Rendite 2,98%
WKN 855689

ISIN SE0000115446

Symbol VOLVF

Jefferies & Company Inc.

Volvo AB (B) Buy

09:41 Uhr
Volvo AB (B) Buy
Volvo AB (B)
Volvo AB (B)
30,27 EUR 0,67 EUR 2,26%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Volvo nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 schwedischen Kronen belassen. Der Nutzfahrzeughersteller habe im vergangenen Quartal stark abgeschnitten und sei für den Gesamtmarkt nun optimistischer als bisher, schrieb Michael Aspinall am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Die Konsensschätzungen für 2026 dürften aber allenfalls geringfügig steigen./rob/gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 02:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volvo (B) Buy

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
350,00 SEK
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
315,40 SEK		 Abst. Kursziel*:
10,97%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Aspinall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
316,33 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volvo AB (B)

09:41 Volvo (B) Buy Jefferies & Company Inc.
09:41 Volvo (B) Outperform RBC Capital Markets
27.01.26 Volvo (B) Buy Jefferies & Company Inc.
22.01.26 Volvo (B) Market-Perform Bernstein Research
20.01.26 Volvo (B) Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Volvo AB (B)

dpa-afx Maue Nachfrage Volvo-Aktie im Plus: Starkes Schlussquartal - Auftrieb in Nordamerika erwartet Volvo-Aktie im Plus: Starkes Schlussquartal - Auftrieb in Nordamerika erwartet
dpa-afx ROUNDUP: Lkw-Bauer Volvo überrascht und ist positiver für Nordamerika - Kursplus
finanzen.net Freundlicher Handel: NASDAQ Composite legt zum Handelsende zu
finanzen.net Freundlicher Handel: So steht der NASDAQ Composite am Nachmittag
finanzen.net NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite mittags mit Kursplus
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Volvo (B) von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Diese Elektroauto-Aktien haben sich 2025 mehr gelohnt als Tesla-Aktien
finanzen.net Börse New York in Rot: NASDAQ Composite notiert im Minus
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (B) von vor 5 Jahren abgeworfen
PR Newswire Changes to the Volvo Group Executive Board and Renault Trucks management team
PR Newswire New number of votes in AB Volvo
PR Newswire Volvo Group - the second quarter 2025
PR Newswire Volvo Group Receives EU Innovation Support for CarbonSmart Initiative
PR Newswire Volvo Construction Equipment acquires Swecon
PR Newswire Andrea Fuder, Chief Purchasing Officer at Volvo Group has tragically passed away
PR Newswire AB Volvo: The Foundation Assar Gabrielsson Prize recipients 2025 awarded
PR Newswire New number of votes in AB Volvo
