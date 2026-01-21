DAX 24.854 +1,2%ESt50 5.951 +1,2%MSCI World 4.480 +0,2%Top 10 Crypto 11,98 +2,3%Nas 23.225 +1,2%Bitcoin 76.936 +0,5%Euro 1,1691 +0,0%Öl 64,92 -0,6%Gold 4.834 +0,1%
Volvo (B) Aktie

29,88 EUR +0,63 EUR +2,15 %
Marktkap. 58,41 Mrd. EUR

KGV 10,84 Div. Rendite 2,98%
Bernstein Research

Volvo AB (B) Market-Perform

09:36 Uhr
Volvo AB (B) Market-Perform
Volvo AB (B)
29,88 EUR 0,63 EUR 2,15%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volvo auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 270 schwedischen Kronen belassen. Harry Martin befasste sich in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie mit den Chancen und Risiken, die Teslas vollelektrischer Sattelzug Semi für etablierten Lkw-Hersteller mit sich bringen könnte. Es herrsche weitgehend Einigkeit darüber, dass Tesla im Lkw-Bereich nicht denselben durchschlagenden Erfolg erzielen werde wie im Pkw-Segment, schrieb er. Selbst wenn Tesla die Produktion von Zehntausenden Lkw pro Jahr erfolgreich hochfahre und Marktführer werden sollte, wären die Auswirkungen auf die kurzfristigen Erträge der von ihm beobachteten Sektorunternehmen minimal./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 22:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

