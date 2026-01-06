Volvo (B) Aktie
Marktkap. 56,4 Mrd. EURKGV 10,84 Div. Rendite 2,98%
WKN 855689
ISIN SE0000115446
Symbol VOLVF
Volvo AB (B) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Volvo B-Aktien in einem Branchen-Jahresausblick auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 270 schwedischen Kronen belassen. 2025 sei der Sektor vom Konjunkturzyklus geprägt worden, doch 2026 sollte sich die Debatte auf strukturelle Aspekte verlagern, schrieb Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wachstum und Renditen könnten enttäuschen, lautet seine Befürchtung./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 19:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Volvo (B) Market-Perform
|Unternehmen:
Volvo AB (B)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
270,00 SEK
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
28,57 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
302,86 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
