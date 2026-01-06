DAX 25.062 +0,7%ESt50 5.914 -0,3%MSCI World 4.501 -0,1%Top 10 Crypto 12,41 -1,4%Nas 23.609 +0,3%Bitcoin 77.975 -2,7%Euro 1,1694 +0,0%Öl 60,20 -0,5%Gold 4.448 -1,0%
Bernstein Research

Volvo AB (B) Market-Perform

15:41 Uhr
Volvo AB (B) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Volvo B-Aktien in einem Branchen-Jahresausblick auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 270 schwedischen Kronen belassen. 2025 sei der Sektor vom Konjunkturzyklus geprägt worden, doch 2026 sollte sich die Debatte auf strukturelle Aspekte verlagern, schrieb Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wachstum und Renditen könnten enttäuschen, lautet seine Befürchtung./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 19:18 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images

