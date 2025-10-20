Volvo (B) Aktie
Marktkap. 48,55 Mrd. EURKGV 10,84 Div. Rendite 2,98%
WKN 855689
ISIN SE0000115446
Symbol VOLVF
Volvo AB (B) Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Volvo von 298 auf 267 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa kappte am Freitag ihre Schätzungen für den Lkw-Bauer. Dies sei Resultat geringerer Umsätze und mauerer Orders im dritten Quartal./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 12:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: sergign / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volvo (B) Neutral
|Unternehmen:
Volvo AB (B)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
267,00 SEK
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
260,50 SEK
|Abst. Kursziel*:
2,50%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Daniela Costa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
300,71 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volvo AB (B)
|09:41
|Volvo (B) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.25
|Volvo (B) Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.25
|Volvo (B) Buy
|UBS AG
|21.10.25
|Volvo (B) Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.25
|Volvo (B) Market-Perform
|Bernstein Research
|09:41
|Volvo (B) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.25
|Volvo (B) Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.25
|Volvo (B) Buy
|UBS AG
|21.10.25
|Volvo (B) Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.25
|Volvo (B) Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.25
|Volvo (B) Buy
|UBS AG
|21.10.25
|Volvo (B) Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.25
|Volvo (B) Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|Volvo (B) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|24.06.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|12.06.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|09:41
|Volvo (B) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.25
|Volvo (B) Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Volvo (B) Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Volvo (B) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.03.25
|Volvo (B) Sector Perform
|RBC Capital Markets