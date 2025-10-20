DAX 24.302 +0,3%ESt50 5.695 +0,4%MSCI World 4.378 +0,2%Top 10 Crypto 15,73 +5,7%Nas 23.205 +1,2%Bitcoin 98.813 +0,4%Euro 1,1629 +0,0%Öl 65,10 -0,9%Gold 4.036 -1,1%
Volvo (B) Aktie

23,86 EUR +0,05 EUR +0,21 %
STU
22,09 CHF +0,08 CHF +0,37 %
BRX
Marktkap. 48,55 Mrd. EUR

KGV 10,84 Div. Rendite 2,98%
WKN 855689

ISIN SE0000115446

Symbol VOLVF

Goldman Sachs Group Inc.

09:41 Uhr
Volvo AB (B)
23,86 EUR 0,05 EUR 0,21%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Volvo von 298 auf 267 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa kappte am Freitag ihre Schätzungen für den Lkw-Bauer. Dies sei Resultat geringerer Umsätze und mauerer Orders im dritten Quartal./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 12:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: sergign / Shutterstock.com

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
267,00 SEK
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
260,50 SEK		 Abst. Kursziel*:
2,50%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Daniela Costa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
300,71 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volvo AB (B)

09:41 Volvo (B) Neutral Goldman Sachs Group Inc.
21.10.25 Volvo (B) Market-Perform Bernstein Research
21.10.25 Volvo (B) Buy UBS AG
21.10.25 Volvo (B) Outperform RBC Capital Markets
20.10.25 Volvo (B) Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Volvo AB (B)

finanzen.net NASDAQ Composite Index-Papier Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Volvo (B)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Volvo (B)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Volvo (B) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit Kursplus
dpa-afx ROUNDUP: Nachfrageschwäche in Nordamerika belastet Lkw-Bauer Volvo
dpa-afx Volvo-Aktie knickt ein: Nachfrageschwäche in Nordamerika belastet Lkw-Bauer
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Volvo B auf 'Buy' - Ziel 350 Kronen
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Volvo unter Druck - trübe Aussichten belasten
PR Newswire Changes to the Volvo Group Executive Board and Renault Trucks management team
PR Newswire New number of votes in AB Volvo
PR Newswire Volvo Group - the second quarter 2025
PR Newswire Volvo Group Receives EU Innovation Support for CarbonSmart Initiative
PR Newswire Volvo Construction Equipment acquires Swecon
PR Newswire Andrea Fuder, Chief Purchasing Officer at Volvo Group has tragically passed away
PR Newswire AB Volvo: The Foundation Assar Gabrielsson Prize recipients 2025 awarded
PR Newswire New number of votes in AB Volvo
