DAX24.423 +0,5%ESt505.483 +0,9%Top 10 Crypto15,47 -2,9%Dow44.882 -0,1%Nas21.321 -1,4%Bitcoin97.338 -2,4%Euro1,1657 -0,1%Öl65,79 -1,0%Gold3.318 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Commerzbank CBK100 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 TUI TUAG50 UnitedHealth 869561
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neues Ukraine-Treffen im Fokus: DAX schließt fester -- NVIDIA mit neuen China-Chips? -- Novo Nordisk, Xpeng, Xiaomi, Microsoft, Rüstungswerte, Apple, Intel im Fokus
Top News
Allianz-Aktie im Fokus: Allianz setzt Aktienrückkaufprogramm unvermindert fort Allianz-Aktie im Fokus: Allianz setzt Aktienrückkaufprogramm unvermindert fort
Kann die Lufthansa-Aktie auf eine DAX-Rückkehr bei September-Überprüfung hoffen? Kann die Lufthansa-Aktie auf eine DAX-Rückkehr bei September-Überprüfung hoffen?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

MÄRKTE EUROPA/Aussicht auf geopolitische Entspannung sorgt für "Risk-On"

19.08.25 18:06 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Alzchem Group AG
144,00 EUR -3,00 EUR -2,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BAE Systems plc
19,90 EUR -0,64 EUR -3,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BHP Billiton Ltd.
23,00 EUR 0,15 EUR 0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DocMorris AG (ex Zur Rose)
6,78 CHF -0,89 CHF -11,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HENSOLDT
80,40 EUR -8,20 EUR -9,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kongsberg Gruppen ASA Registered Shs
24,30 EUR -0,78 EUR -3,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Leonardo S.p.a.
44,31 EUR -4,62 EUR -9,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
92,65 EUR -0,55 EUR -0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
57,57 EUR -4,85 EUR -7,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.560,50 EUR -92,50 EUR -5,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
STRATEC SE
26,65 EUR 0,30 EUR 1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Thales S.A.
230,00 EUR -8,80 EUR -3,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zalando
24,20 EUR 0,53 EUR 2,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die europäischen Börsen haben am Dienstag im Plus geschlossen. Der Ukraine-Gipfel zwischen US-Präsident Trump, dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj und europäischen Staats- und Regierungschefs wurde leicht positiv gewertet, er könnte ein erster kleiner Schritt hin zu einer geopolitischen Entspannung sein. Die jetzt geplanten Gipfeltreffen wertet Berenberg dahingehend, dass der Prozess in Richtung einer möglichen Konfliktlösung am Leben gehalten werde.

Wer­bung

Trump habe bestätigte, dass die USA im Falle eines Friedensabkommens an Sicherheitsgarantien für die Ukraine beteiligt sein werden, wenn im Gegenzug die Ukraine US-Waffen im Wert von 90 Milliarden Dollar kaufen würde. Das Gespräch zwischen Trump und Selenskyj sei besser verlaufen als ihre bisherigen Treffen. Dies korrigiere teilweise den Vorteil, den Putin durch Trumps "roten Teppich" in Alaska erhalten hatte. Nun steige der Druck auf Putin, einem bilateralen Treffen mit Selenskyj auf Augenhöhe zuzustimmen, was er bisher verweigert habe. Lehne Putin ab, riskiere er möglicherweise Trumps Zorn.

Der DAX schloss 0,4 Prozent höher bei 24.423 Punkten, der Euro-Stoxx-50 verbesserte sich um 0,9 Prozent auf 5.483 Punkte. Zu den Tagesfavoriten zählten die Rohstoffaktien, deren Stoxx-Subindex um 1,6 Prozent anzog. Am Devisenmarkt zeigte sich der Euro auf seinem am Vortag etwas ermäßigten Niveau gegenüber dem Dollar wenig verändert bei rund 1,1660 Dollar.

Die Anleger dürften sich nun noch mehr mit dem am Donnerstag beginnenden Notenbankertreffen in Jackson Hole befassen. Börsianer hoffen auf Signale von US-Notenbankchef Jerome Powell hinsichtlich der im September anstehenden Zinsentscheidung, zumal zuletzt die feste Erwartung einer Zinssenkung die Aktienkurse nach oben trug. Powell hat seinen Auftritt am Freitag.

Wer­bung

Nach dem Treffen im Weißen Haus standen Rüstungsaktien unter Druck. HSBC wertete den Gipfel leicht positiv; die Aussicht auf einen Waffenstillstand sei etwas gestiegen. Und beim entscheidenden Thema Sicherheitsgarantien habe Trump erklärt, die USA seien involviert. Nachdem sie vor dem Gipfel am Montag gestiegen waren, ging es für Rheinmetall um 4,9 Prozent, für Hensoldt um 9,5 Prozent und für Leonardo um 10,2 Prozent abwärts. Renk verloren 8,3 Prozent. Auch bei anderen Rüstungsaktien wie Thales, BAE Systems oder Kongsberg fanden Gewinnmitnahmen auch im Hinblick auf die hohen Bewertungen statt.

Unternehmensseitig gab es nach dem Ende der Berichtssaison wenig Nachrichten. BHP hat beim EBITDA laut Jefferies die Erwartungen knapp geschlagen. Positiv hoben die Analysten aber die Nettoverschuldung von 12,9 Milliarden Dollar hervor, die klar unter der Erwartung von 13,4 Milliarden Dollar liege. Grund sei ein besserer Freier Cashflow. Dass das Management die Verschuldungsspanne auf 10 bis 20 von zuvor 5 bis 15 Milliarden Dollar verändert habe, könnte auf größere Übernahmeaktivitäten hindeuten, so die Analysten.

Mit einem Plus von 4,5 Prozent reagierten Stratec überraschend positiv auf den Ausweis von Halbjahreszahlen. Diese sind nach Einschätzung aus dem Handel im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Den Ausblick hat das Unternehmen, das Analysensysteme, Software und Verbrauchsmaterialien herstellt, bestätigt. Die Aktie liegt seit Jahresbeginn im Minus.

Wer­bung

Docmorris brachen um 11,6 Prozent ein. Die Halbjahresumsätze haben laut Baader die Konsenserwartung um 2 Prozent verfehlt. Die Analysten sprachen von einem ungünstigen Wachstumsmomentum im Vergleich zu Redcare Pharmacy. Docmorris habe die Umsätze in Deutschland mit verschreibungspflichtigen Medikamenten im ersten Halbjahr um 40,5 Prozent gesteigert, Redcare aber um 160 Prozent. Redcare legten um 0,6 Prozent zu.

===

Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 5.483,28 +0,9% +11,0%

Stoxx-50 4.596,74 +0,8% +5,8%

Stoxx-600 557,81 +0,7% +9,1%

XETRA-DAX 24.423,07 +0,4% +22,1%

FTSE-100 London 9.157,74 k.A. +10,3%

CAC-40 Paris 7.979,08 +1,2% +6,8%

AEX Amsterdam 901,95 +0,6% +2,1%

ATHEX-20 Athen 5.278,21 +0,2% +47,6%

BEL-20 Bruessel 4.795,71 -0,3% +12,8%

BUX Budapest 106.542,74 +1,0% +33,0%

OMXH-25 Helsinki 4.953,54 +1,2% +13,4%

ISE NAT. 30 Istanbul 10.962,02 k.A. +11,2%

OMXC-20 Kopenhagen 1.574,51 +0,8% -25,7%

PSI 20 Lissabon 7.962,93 +1,0% +23,6%

IBEX-35 Madrid 15.303,80 +0,3% +31,5%

FTSE-MIB Mailand 43.021,22 +0,9% +24,7%

OBX Oslo 1.552,42 -0,0% +16,8%

PX Prag 2.317,51 +0,1% +31,6%

OMXS-30 Stockholm 2.659,86 +1,3% +5,7%

WIG-20 Warschau 2.993,07 +1,0% +35,1%

ATX Wien 4.848,87 +1,5% +30,5%

SMI Zuerich 12.212,19 +1,2% +4,1%

*bezogen auf Vortagesschluss

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 18:22 % YTD

EUR/USD 1,1662 +0,0% 1,1662 1,1665 +12,6%

EUR/JPY 172,19 -0,1% 172,39 172,35 +5,8%

EUR/CHF 0,9411 -0,1% 0,9416 0,9414 +0,3%

EUR/GBP 0,8644 +0,1% 0,8632 0,8627 +4,3%

USD/JPY 147,65 -0,1% 147,83 147,76 -6,0%

GBP/USD 1,3492 -0,1% 1,3509 1,3521 +7,9%

USD/CNY 7,1350 0% 7,1350 7,1338 -1,0%

USD/CNH 7,1865 -0,0% 7,1872 7,1874 -2,0%

AUS/USD 0,6460 -0,5% 0,6492 0,6494 +4,9%

Bitcoin/USD 113.895,50 -2,4% 116.722,60 116.133,20 +23,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,77 63,42 -1,0% -0,65 -12,2%

Brent/ICE 66,01 66,60 -0,9% -0,59 -11,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.323,51 3.334,00 -0,3% -10,49 +27,0%

Silber 37,46 38,03 -1,5% -0,56 +31,7%

Platin 1.131,33 1.137,93 -0,6% -6,60 +29,9%

Kupfer 4,43 4,47 -0,9% -0,04 +7,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 19, 2025 12:07 ET (16:07 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alzchem Group

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alzchem Group

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
08.08.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Rheinmetall BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Rheinmetall BuyUBS AG
07.08.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
17.06.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
09.05.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
29.04.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
26.03.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen