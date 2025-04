Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Mittag südwärts

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 49,81 EUR ab.

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 49,81 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 49,08 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 49,58 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 792.522 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 30.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 75,28 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 51,15 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 45,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 8,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,57 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 67,50 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 20.02.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,57 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,99 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,50 Prozent auf 38,45 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 40,26 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2025 terminiert. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 24.04.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 8,21 EUR je Aktie aus.

