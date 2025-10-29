DAX24.279 -0,1%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,28 +1,3%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.474 +0,6%Euro1,1634 -0,2%Öl64,66 +0,3%Gold3.995 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 PayPal A14R7U Beyond Meat A2N7XQ Amazon 906866 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Nordex A0D655 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Infineon 623100 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend erwartet -- Börsen in Fernost ziehen an -- BASF-Zahlen leicht über Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- NVIDIA, BVB, adidas im Fokus
Top News
Ausblick: Knorr-Bremse mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Knorr-Bremse mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
RWE-Aktie: Bau des größten Batteriespeichers in Deutschland beginnt RWE-Aktie: Bau des größten Batteriespeichers in Deutschland beginnt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!

Mercedes-Benz in schwierigem Umfeld mit Gewinneinbruch - Sparprogramm kostet

29.10.25 07:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
56,03 EUR 1,54 EUR 2,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Autobauer Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) hat im dritten Quartal unter anderem wegen seines laufenden Sparprogramms mit Stellenstreichungen einen Gewinneinbruch erlitten. Der Konzerngewinn sackte im Jahresvergleich um 30,8 Prozent auf 1,19 Milliarden Euro ab, wie das DAX-Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die Stuttgarter verwiesen auf Sonderkosten vor Zinsen und Steuern in Höhe von 1,35 Milliarden Euro, davon 876 Millionen Euro für das freiwillige Personalabbauprogramm vor allem in Deutschland. Bereinigt um Sonderposten ging das Ergebnis vor Zinsen und Steuern um 17,3 Prozent auf 2,10 Milliarden Euro zurück. Dabei belasteten höhere Zölle und Wechselkurseffekte.

Wer­bung

In der wichtigen Pkw-Sparte konnte Mercedes die bereinigte operative Marge leicht um 0,1 Prozentpunkte auf 4,8 Prozent steigern. Analysten hatten nach Aussagen des Managements mit einem Wert eher am unteren Rand der aktuellen Jahresprognose von 4 bis 6 Prozent gerechnet. Der Konzernumsatz fiel um 6,9 Prozent auf 32,1 Milliarden Euro. Mercedes setzte im Quartal 12 Prozent weniger Pkw ab, erzielte dabei aber einen höheren Anteil teurer Autos. Auch von den Lieferwagen wurden weniger Fahrzeuge verkauft. Die Jahresprognose bestätigte der Konzern./men/stk

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumRatingAnalyst
08:31Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:21Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector PerformRBC Capital Markets
24.10.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
17.10.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector PerformRBC Capital Markets
15.10.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:31Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.10.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyDeutsche Bank AG
09.10.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.09.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:21Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector PerformRBC Capital Markets
24.10.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
17.10.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector PerformRBC Capital Markets
15.10.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJefferies & Company Inc.
09.10.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
18.02.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
13.01.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
03.12.2024Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
17.12.2021Daimler HoldHSBC
18.02.2021Daimler SellWarburg Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen