Mercedes-Benz kauft zunächst weniger Aktien zurück als in Aussicht gestellt
Werte in diesem Artikel
STUTTGART (dpa-AFX) - Der Autobauer Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) will zunächst weniger Geld in sein Anfang des Jahres beschlossenes neues Aktienrückkaufprogramm stecken als ursprünglich geplant. Über die Zeit von zwölf Monaten sollen eigene Papiere im Wert von bis zu 2 Milliarden Euro zurückgekauft werden, teilten die Stuttgarter am Mittwoch mit. Anfang des Jahres hatte das Management um Konzernchef Ola Källenius noch bis zu 5 Milliarden Euro über 24 Monate in Aussicht gestellt. Mercedes hat derzeit mit Problemen wegen des schwachen Chinageschäfts zu kämpfen, zudem belasten höhere Einfuhrzölle unter anderem in die USA. Für das dritte Quartal vermeldete der Autobauer einen Gewinneinbruch von fast einem Drittel, unter anderem wegen Sonderkosten für einen Stellenabbau in Deutschland im Rahmen eines Sparprogramms./men/stk
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:31
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|17.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:31
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|17.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.02.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|13.01.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|03.12.2024
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|17.12.2021
|Daimler Hold
|HSBC
|18.02.2021
|Daimler Sell
|Warburg Research
