Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Donnerstagnachmittag fester

27.02.25 16:08 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 401,65 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Microsoft-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 401,65 USD. Den Tageshöchststand markierte die Microsoft-Aktie bei 405,69 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 401,20 USD. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 789.723 Stück gehandelt. Bei 468,33 USD erreichte der Titel am 06.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 385,65 USD. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 3,98 Prozent Luft nach unten. 2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,00 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,27 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 505,00 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Microsoft am 29.01.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,94 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Microsoft mit einem Umsatz von insgesamt 69,63 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62,02 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 12,27 Prozent gesteigert. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Microsoft am 29.04.2025 präsentieren. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Microsoft einen Gewinn von 13,15 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie Analyst zur Apple-Aktie: Der iKonzern könnte im KI-Wettstreit triumphieren Microsoft-Aktie höher: Microsoft erweitert gratis-KI-Anwendungen Apple, Microsoft & Co.: Diese Aktien hat Jeremy Grantham im vierten Quartal 2024 im Depot

