Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

13.11.25 09:22 Uhr
Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 81,61 CHF an der Tafel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
81,87 CHF 0,22 CHF 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nestlé-Aktie bewegte sich um 09:07 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 81,61 CHF. Die Nestlé-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 81,87 CHF aus. Die größten Abgaben verzeichnete die Nestlé-Aktie bis auf 81,52 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 81,73 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 87.099 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 91,72 CHF erreichte der Titel am 24.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 69,90 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.08.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 14,35 Prozent wieder erreichen.

Für Nestlé-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,10 CHF ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 84,67 CHF für die Nestlé-Aktie.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 19.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2025 4,34 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

