Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nestlé. Zuletzt fiel die Nestlé-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 81,17 CHF ab.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 81,17 CHF. Die Abwärtsbewegung der Nestlé-Aktie ging bis auf 80,96 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 81,73 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 640.845 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Am 24.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 91,72 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,00 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 69,90 CHF. Dieser Wert wurde am 04.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nestlé-Aktie mit einem Verlust von 13,88 Prozent wieder erreichen.

Nestlé-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,10 CHF belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 84,67 CHF.

Voraussichtlich am 19.02.2026 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.02.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,34 CHF je Aktie belaufen.

