Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

Kursentwicklung

Die Aktie von Nike zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Nike-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 75,14 USD.

Im New York-Handel gewannen die Nike-Papiere um 15:52 Uhr 0,4 Prozent. Die Nike-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 75,63 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 74,91 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Nike-Aktien beläuft sich auf 172.207 Stück.

Am 27.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 90,62 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2025 bei 52,28 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten Nike-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,57 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,55 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 82,00 USD aus.

Am 26.06.2025 hat Nike in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,99 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,91 Prozent auf 11,12 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,62 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Nike-Gewinn in Höhe von 1,66 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nike von vor 3 Jahren eingebracht

Juli 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Nike-Aktie angepasst

Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nike von vor einem Jahr abgeworfen