Fokus auf Aktienkurs

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike fällt am Abend

27.10.25 20:23 Uhr
Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike fällt am Abend

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 68,53 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nike Inc.
58,85 EUR -0,88 EUR -1,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nike-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 68,53 USD. Die Abwärtsbewegung der Nike-Aktie ging bis auf 68,28 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 69,95 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 633.877 Nike-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 27.02.2025 auf bis zu 82,44 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 16,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,28 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 23,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 1,57 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,55 USD je Nike-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Nike-Aktie wird bei 86,25 USD angegeben.

Nike gewährte am 30.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,49 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,73 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 11,61 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,64 USD je Nike-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

