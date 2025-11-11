Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 103,22 CHF.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 103,22 CHF. Bei 103,22 CHF erreichte die Novartis-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 102,76 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 910.083 Novartis-Aktien den Besitzer.

Bei 106,88 CHF markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 3,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,10 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 21,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,20 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 100,38 CHF.

Am 28.10.2025 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,63 CHF gegenüber 1,37 CHF im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 11,13 Mrd. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,11 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Die Novartis-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.02.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 03.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,93 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

