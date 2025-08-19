DAX24.232 -0,8%ESt505.466 -0,3%Top 10 Crypto15,81 +2,0%Dow44.807 -0,3%Nas20.932 -1,8%Bitcoin97.618 +0,8%Euro1,1658 +0,1%Öl66,49 +0,8%Gold3.349 +1,0%
Novo Nordisk stoppt Einstellungen in bestimmten Bereichen

20.08.25 16:33 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Novo Nordisk
46,22 EUR -0,38 EUR -0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Adria Calatayud

DOW JONES--Novo Nordisk schnallt den Gürtel enger. Der für seine Abnehm-Medikamente bekannte dänische Pharmakonzern teilte mit, einen Einstellungsstopp in bestimmten Bereichen verhängt zu haben. Eine Sprecherin sagte, es geht dabei um Bereiche, die unkritisch sind für das Geschäft.

Novo Nordisk hat bei seinen Blockbuster-Medikamenten Ozempic und Wegovy mit Nachahmermedikamenten und Konkurrenzprodukten etwa vom US-Pharmakonzern Eli Lilly zu kämpfen. Kürzlich hat Maziar Mike Doustdar als CEO das Zepter übernommen, kurz nachdem der Konzern zum zweiten Mal seinen Ausblick für das Gesamtjahr gesenkt hatte. Verwaltungsratschef Helge Lund hatte dem neuen CEO eine höhere Effizienz als eine seiner Prioritäten mit auf den Weg gegeben.

Der Konzern beschäftigte Stand Ende Juni 78.000 Mitarbeiter. In Bereichen wie Produktion, Vertrieb, klinische Entwicklung und Finanzen wird laut Webseite weiterhin eingestellt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJ/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 20, 2025 10:34 ET (14:34 GMT)

