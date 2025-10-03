Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle gibt am Abend nach
Die Aktie von Oracle gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Oracle-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 285,01 USD.
Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 285,01 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Oracle-Aktie bis auf 284,09 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 289,90 USD. Von der Oracle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.077.308 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.09.2025 bei 345,69 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Oracle-Aktie somit 17,55 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 119,01 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 58,24 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,85 USD, nach 1,70 USD im Jahr 2025. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 301,00 USD je Oracle-Aktie aus.
Die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Oracle am 09.09.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14,93 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 13,31 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.12.2025 veröffentlicht.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 6,82 USD je Oracle-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19:51
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.2025
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.09.2025
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.2025
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.2025
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.2025
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.2025
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.2025
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|10.09.2025
|Oracle Buy
|UBS AG
|10.09.2025
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19:51
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.2025
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.2025
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.2025
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.2025
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.12.2022
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.2022
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.2019
|Oracle Verkaufen
|DZ BANK
|17.09.2015
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.2015
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
