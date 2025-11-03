DAX24.143 +0,8%Est505.678 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,61 -1,9%Nas23.830 +0,4%Bitcoin92.489 -3,6%Euro1,1514 -0,2%Öl64,38 -1,1%Gold4.017 +0,4%
Blick auf Aktienkurs

Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

03.11.25 16:08 Uhr
Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Oracle. Der Oracle-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 258,80 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Corp.
222,45 EUR -3,50 EUR -1,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Oracle-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,5 Prozent auf 258,80 USD ab. Die Oracle-Aktie gab in der Spitze bis auf 258,40 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 264,84 USD. Von der Oracle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 421.360 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 345,69 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Oracle-Aktie somit 25,14 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 119,01 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,83 USD. Im Vorjahr hatte Oracle 1,70 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 311,00 USD an.

Oracle ließ sich am 09.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,01 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Oracle 1,03 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 14,93 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Oracle dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 15.12.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 6,83 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

