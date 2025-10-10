Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle gewinnt am Freitagnachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Oracle gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Oracle konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 2,0 Prozent auf 302,76 USD.

Die Oracle-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 302,76 USD. Zwischenzeitlich stieg die Oracle-Aktie sogar auf 302,76 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 300,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 598.243 Oracle-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 345,69 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,18 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 119,01 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 60,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,70 USD an Oracle-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,83 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 301,00 USD für die Oracle-Aktie aus.

Am 09.09.2025 hat Oracle die Kennzahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,03 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Oracle mit einem Umsatz von insgesamt 14,93 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 12,17 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 15.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 6,82 USD je Aktie in den Oracle-Büchern.

