Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

21.11.25 16:08 Uhr
Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Oracle gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Oracle-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 3,8 Prozent auf 202,72 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Corp.
171,16 EUR -13,84 EUR -7,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Oracle-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 3,8 Prozent auf 202,72 USD. Die Abwärtsbewegung der Oracle-Aktie ging bis auf 200,52 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 205,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.447.677 Oracle-Aktien den Besitzer.

Am 11.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 345,69 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 70,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 119,01 USD ab. Mit Abgaben von 41,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Oracle-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,83 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Oracle-Aktie wird bei 311,00 USD angegeben.

Die Zahlen des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Oracle am 09.09.2025. Es stand ein EPS von 1,01 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Oracle noch ein Gewinn pro Aktie von 1,03 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 14,93 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,31 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 15.12.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Oracle-Aktie für das Jahr 2028 setzen Experten auf 10,86 USD fest.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen