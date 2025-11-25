Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Dienstagnachmittag im Keller

Kurs der Oracle

Die Aktie von Oracle gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Oracle-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 5,4 Prozent auf 189,51 USD.

Der Oracle-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 5,4 Prozent auf 189,51 USD. Das bisherige Tagestief markierte Oracle-Aktie bei 185,70 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 193,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 898.416 Oracle-Aktien den Besitzer.

Am 11.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 345,69 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Oracle-Aktie liegt somit 45,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 119,01 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 1,70 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,83 USD je Oracle-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 311,00 USD.

Am 09.09.2025 lud Oracle zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,01 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,03 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Oracle 14,93 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Oracle am 15.12.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 6,83 USD je Aktie belaufen.

