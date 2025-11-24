Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Montagnachmittag im Plus
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Oracle. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 199,40 USD zu.
Das Papier von Oracle legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 199,40 USD. Der Kurs der Oracle-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 199,42 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 196,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 966.631 Oracle-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.09.2025 bei 345,69 USD. Gewinne von 73,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 119,01 USD ab. Der aktuelle Kurs der Oracle-Aktie ist somit 40,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2025 1,70 USD an Oracle-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,83 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 311,00 USD an.
Die Bilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal legte Oracle am 09.09.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,01 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Oracle 1,03 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,31 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14,93 Mrd. USD ausgewiesen.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 15.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 6,83 USD je Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2025
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.2025
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.2025
|Oracle Buy
|UBS AG
|20.10.2025
|Oracle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.10.2025
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
