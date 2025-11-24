Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Abend gesucht
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Oracle. Die Oracle-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 200,02 USD.
Die Oracle-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 200,02 USD. In der Spitze legte die Oracle-Aktie bis auf 203,82 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 196,00 USD. Von der Oracle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.424.791 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.09.2025 bei 345,69 USD. Mit einem Zuwachs von 72,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 119,01 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Oracle-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,70 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,83 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 311,00 USD für die Oracle-Aktie.
Oracle ließ sich am 09.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,03 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 14,93 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Oracle 13,31 Mrd. USD umgesetzt.
Oracle wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 15.12.2025 vorlegen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Oracle-Aktie in Höhe von 6,83 USD im Jahr 2026 aus.
