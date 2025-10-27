Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Abend in Rot

Oracle im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Oracle. Die Oracle-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 281,27 USD abwärts.

Die Oracle-Aktie wies um 20:07 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 281,27 USD abwärts. Die Oracle-Aktie gab in der Spitze bis auf 279,85 USD nach. Bei 287,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1.303.209 Oracle-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.09.2025 bei 345,69 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Oracle-Aktie somit 18,64 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 119,01 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Oracle-Aktie damit 136,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten Oracle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,70 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,83 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Oracle-Aktie bei 311,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Oracle am 09.09.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,01 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,03 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14,93 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Oracle einen Umsatz von 13,31 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 15.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Oracle im Jahr 2026 6,83 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

