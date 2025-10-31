DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -1,3%Nas23.648 +0,3%Bitcoin94.638 +1,2%Euro1,1523 -0,4%Öl65,06 +0,5%Gold3.986 -1,3%
DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, Coinbase, D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
Wenig Impulse nach ereignisreicher Woche: DAX verbucht Abgaben unter 24.000-Punkte-Marke
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Notierung im Blick

Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle legt am Nachmittag zu

31.10.25 16:08 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Oracle. Zuletzt ging es für das Oracle-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 263,93 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Corp.
224,35 EUR -1,45 EUR -0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Oracle nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 2,7 Prozent auf 263,93 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Oracle-Aktie bisher bei 264,28 USD. Mit einem Wert von 259,54 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 676.586 Oracle-Aktien.

Am 11.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 345,69 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Oracle-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 119,01 USD am 08.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 54,91 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Oracle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,70 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,83 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Oracle-Aktie bei 311,00 USD.

Oracle veröffentlichte am 09.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Oracle hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,03 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,17 Prozent auf 14,93 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,31 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 15.12.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Oracle-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 6,83 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

