Oracle Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Oracle am Abend auf grünem Terrain

Die Aktie von Oracle zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Oracle-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 261,06 USD zu.

Das Papier von Oracle legte um 20:07 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,6 Prozent auf 261,06 USD. Zwischenzeitlich stieg die Oracle-Aktie sogar auf 265,80 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 259,54 USD. Zuletzt wechselten 1.402.367 Oracle-Aktien den Besitzer.

Am 11.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 345,69 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Oracle-Aktie 32,42 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 119,01 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Oracle-Aktie 119,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Oracle-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,70 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,83 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 311,00 USD für die Oracle-Aktie aus.

Am 09.09.2025 legte Oracle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,01 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Oracle 1,03 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Oracle 14,93 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 15.12.2025 dürfte Oracle Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Oracle einen Gewinn von 6,83 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

