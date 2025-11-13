Porsche vz Aktie News: Porsche vz gewinnt am Donnerstagnachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Porsche vz zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Porsche vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 46,91 EUR.

Das Papier von Porsche vz konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 46,91 EUR. Kurzfristig markierte die Porsche vz-Aktie bei 47,36 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,05 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 105.578 Porsche vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.11.2024 bei 63,90 EUR. Der aktuelle Kurs der Porsche vz-Aktie ist somit 36,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 39,58 EUR ab. Derzeit notiert die Porsche vz-Aktie damit 18,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 2,31 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,944 EUR je Porsche vz-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,96 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche vz am 24.10.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,65 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche vz ein EPS von 0,67 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 8,71 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Porsche vz wird am 17.03.2026 gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,403 EUR je Porsche vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

