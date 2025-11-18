ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE wird am Nachmittag ausgebremst

ProSiebenSat1 Media SE im Blick

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 4,80 EUR abwärts.

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 4,80 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 4,75 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 4,86 EUR. Der Tagesumsatz der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belief sich zuletzt auf 106.704 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,53 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.08.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 77,86 Prozent. Am 02.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 6,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,051 EUR. Im Vorjahr erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre 0,050 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 6,74 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte ProSiebenSat1 Media SE am 31.07.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,21 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,04 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 840,00 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ProSiebenSat1 Media SE 882,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 05.03.2026 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 0,730 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

