ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Dienstagvormittag leichter
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 4,86 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:03 Uhr um 0,2 Prozent auf 4,86 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 4,84 EUR. Bei 4,86 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 7.059 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.08.2025 bei 8,53 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 75,37 Prozent. Am 02.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 7,48 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,051 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,74 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie an.
Am 31.07.2025 hat ProSiebenSat1 Media SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. ProSiebenSat1 Media SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,04 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 882,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
ProSiebenSat1 Media SE wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 05.03.2026 vorlegen.
Von Analysten wird erwartet, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2025 0,730 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie
Aktie zieht dennoch ab: Bernstein belässt ProSiebenSat.1 auf 'Market-Perform'
Ausblick: ProSiebenSat1 stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
ProSiebenSat.1-Aktie trotzdem fester: Operative Jahresprognose gesenkt
Ausgewählte Hebelprodukte auf ProSiebenSat.1 Media
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG
Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE
Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.11.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Equal Weight
|Barclays Capital
|13.11.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.11.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.11.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Equal Weight
|Barclays Capital
|12.11.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Hold
|Deutsche Bank AG
|22.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Sell
|Warburg Research
|26.03.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.2024
|ProSiebenSat1 Media SE Underperform
|Bernstein Research
|28.10.2024
|ProSiebenSat1 Media SE Underperform
|Bernstein Research
|04.10.2024
|ProSiebenSat1 Media SE Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ProSiebenSat.1 Media SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen