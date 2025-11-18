ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Dienstagvormittag leichter

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 4,86 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:03 Uhr um 0,2 Prozent auf 4,86 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 4,84 EUR. Bei 4,86 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 7.059 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.08.2025 bei 8,53 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 75,37 Prozent. Am 02.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 7,48 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,051 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,74 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie an.

Am 31.07.2025 hat ProSiebenSat1 Media SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. ProSiebenSat1 Media SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,04 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 882,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

ProSiebenSat1 Media SE wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 05.03.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2025 0,730 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Aktie zieht dennoch ab: Bernstein belässt ProSiebenSat.1 auf 'Market-Perform'

Ausblick: ProSiebenSat1 stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ProSiebenSat.1-Aktie trotzdem fester: Operative Jahresprognose gesenkt