PUMA SE Aktie News: PUMA SE tendiert am Mittag um Nulllinie

Die Aktie von PUMA SE zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Die PUMA SE-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 17,24 EUR.

Im XETRA-Handel kam die PUMA SE-Aktie um 11:48 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 17,24 EUR. Die PUMA SE-Aktie legte bis auf 17,52 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die PUMA SE-Aktie bis auf 17,20 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 396.691 PUMA SE-Aktien umgesetzt.

Am 11.11.2024 markierte das Papier bei 47,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der PUMA SE-Aktie liegt somit 64,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für PUMA SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,610 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,150 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 25,85 EUR je PUMA SE-Aktie an.

PUMA SE ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,67 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat PUMA SE mit einem Umsatz von insgesamt 1,94 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,12 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,27 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 28.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem PUMA SE-Verlust in Höhe von -1,948 EUR je Aktie aus.

