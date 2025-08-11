PUMA SE Aktie News: PUMA SE fällt am Nachmittag

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von PUMA SE. Die PUMA SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 17,22 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 17,22 EUR. Die PUMA SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 17,12 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,40 EUR. Zuletzt wechselten 643.129 PUMA SE-Aktien den Besitzer.

Am 11.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 178,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PUMA SE-Aktie. Am 12.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,12 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 0,58 Prozent könnte die PUMA SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,610 EUR an PUMA SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,150 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die PUMA SE-Aktie bei 25,85 EUR.

Am 24.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,28 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 1,94 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 8,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,12 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte PUMA SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 28.10.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,948 EUR je PUMA SE-Aktie stehen.

