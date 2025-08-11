PUMA SE Aktie News: Anleger schicken PUMA SE am Dienstagvormittag ins Plus

PUMA SE im Fokus

Die Aktie von PUMA SE gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von PUMA SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 17,45 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die PUMA SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 17,45 EUR nach oben. In der Spitze gewann die PUMA SE-Aktie bis auf 17,49 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 39.470 PUMA SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,93 EUR erreichte der Titel am 11.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 174,75 Prozent Plus fehlen der PUMA SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 17,25 EUR fiel das Papier am 11.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 1,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für PUMA SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,610 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,150 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 25,85 EUR je PUMA SE-Aktie aus.

Am 24.07.2025 legte PUMA SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. PUMA SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,28 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,94 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 8,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,12 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte PUMA SE am 30.10.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von PUMA SE rechnen Experten am 28.10.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,948 EUR je PUMA SE-Aktie.

