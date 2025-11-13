Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag kaum bewegt

So entwickelt sich Roche

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 290,20 CHF.

Zum Vortag unverändert notierte die Roche-Aktie um 11:48 Uhr im SIX SX-Handel bei 290,20 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Roche-Aktie sogar auf 291,50 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Roche-Aktie bis auf 289,80 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 290,10 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 117.201 Roche-Aktien.

Am 12.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 313,80 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,13 Prozent. Bei einem Wert von 231,90 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 20,09 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Roche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,89 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Roche 9,70 CHF aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 272,00 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 29.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 19,74 CHF je Aktie aus.

