DAX24.214 -0,7%Est505.786 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,00 +2,8%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.581 +1,1%Euro1,1612 +0,2%Öl63,03 +0,6%Gold4.230 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Bayer BAY001 RENK RENK73 RWE 703712 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX gibt nach -- Siemens erneut mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Empower Europe. Die Zeit ist jetzt. Werden Sie Teil von Europas nächstem Kapitel. Empower Europe. Die Zeit ist jetzt. Werden Sie Teil von Europas nächstem Kapitel.
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten
So entwickelt sich Roche

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag kaum bewegt

13.11.25 12:04 Uhr
Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag kaum bewegt

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 290,20 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
290,20 CHF -0,20 CHF -0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die Roche-Aktie um 11:48 Uhr im SIX SX-Handel bei 290,20 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Roche-Aktie sogar auf 291,50 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Roche-Aktie bis auf 289,80 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 290,10 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 117.201 Roche-Aktien.

Am 12.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 313,80 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,13 Prozent. Bei einem Wert von 231,90 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 20,09 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Roche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,89 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Roche 9,70 CHF aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 272,00 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 29.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 19,74 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Roche-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober

SMI-Wert Roche-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Roche von vor 3 Jahren angefallen

Roche-Aktie höher: Gazyvaro erreicht Ziele in Lupus-Studie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Roche

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

DatumRatingAnalyst
12.11.2025Roche HoldDeutsche Bank AG
10.11.2025Roche BuyUBS AG
10.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
10.11.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Roche BuyUBS AG
27.10.2025Roche OutperformBernstein Research
23.10.2025Roche KaufenDZ BANK
23.10.2025Roche BuyUBS AG
16.10.2025Roche KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
12.11.2025Roche HoldDeutsche Bank AG
23.10.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
17.09.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
10.11.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
03.11.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche AG (Genussschein) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen